Нужно решение этих примеров!
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В слове ВСТАЁТ буква В хорошо слышна, оглушается или не произносится? У меня по разному выходит. Спасибо