Помогите пожалуйста упр.230
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Помогите пожалуйста упр.230
Ответ(ы):
Гость:
Один: одиннадцать, одиннадцатый. тр: три, третий, утроить, тройка. сем: семь, седьмой, семерка ну или семнадцать, семнадцатый.
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В слове ВСТАЁТ буква В хорошо слышна, оглушается или не произносится? У меня по разному выходит. Спасибо
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