Нужно решение!!! Ответ знаю но не знаю как получить! Должно получится 2a+a=180 a=60 P.S. Это окружность в котором надо найти углы. Углы это "a"

Геометрия
Нужно решение!!! Ответ знаю но не знаю как получить! Должно получится 2a+a=180 a=60 P.S. Это окружность в котором надо найти углы. Углы это "a"
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Мгпргр мрглш оооагоо пллл
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