Нужно решение!!! Ответ знаю но не знаю как получить! Должно получится 2a+a=180 a=60 P.S. Это окружность в котором надо найти углы. Углы это "a"

Геометрия

Нужно решение!!! Ответ знаю но не знаю как получить! Должно получится 2a+a=180 a=60 P.S. Это окружность в котором надо найти углы. Углы это "a"

Автор: Гость