Расстояние между двумя поселками равно 9 км. Дорога имеет подъем, равнинный участок и спуск. Скорость пешеходоа на подъеме равна 4 км\ч, на равнинном участке 5 км\ч, а на спуске 6 км\ч. Сколько киллометров составляет равнинный ...

Гость: Гость:

Пусть х - длина подъема из А в В, у - длина равнинного участка, z - длина спуска из А в В. Составим систему:х + у + z = 9х/4 + у/5 + z/6 + z/4 + y/5 + x/6 = 221/60. х + у + z = 95х/12 + 2у/5 + 5z/12 = 221/60. х + у + z = 925х + 24у + 25z = 221. х + у + z = 925(х + у + z) - у = 221 у = 25*9 - 221 = 4 км.Ответ: 4 киллометра составляет равнинный участок