Расстояние между двумя поселками равно 9 км. Дорога имеет подъем, равнинный участок и спуск. Скорость пешеходоа на подъеме равна 4 км\ч, на равнинном участке 5 км\ч, а на спуске 6 км\ч. Сколько киллометров составляет равнинный ...

Алгебра
Расстояние между двумя поселками равно 9 км. Дорога имеет подъем, равнинный участок и спуск. Скорость пешеходоа на подъеме равна 4 км\ч, на равнинном участке 5 км\ч, а на спуске 6 км\ч. Сколько киллометров составляет равнинный участок, если пешеход проходит расстояние от одного поселка до другого и обратно за 3 ч 41 мин.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - длина подъема из А в В,  у - длина равнинного участка,  z - длина спуска из А в В. Составим систему:х + у + z = 9х/4  +  у/5  +  z/6  +  z/4  +  y/5  +  x/6  = 221/60. х + у + z = 95х/12  +  2у/5  +  5z/12  =  221/60. х + у + z = 925х  +  24у  +  25z  = 221. х + у + z = 925(х + у + z) - у = 221     у = 25*9 - 221 = 4 км.Ответ: 4 киллометра составляет равнинный участок

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