Придумайте рассказ используя не менее 10 - 12 слов с разделительным твёрдым знаком

Гость: Гость:

На дороге стоит подъёмный кран. Объезд закрыт. Хорошо что весит объявление. Под краном ёжик. У него объёмный страх. Он пытается разъединить провода.Он разъединил их. Кран убрали и машины разъехались.К нам подошёл ёжик. Мы взяли его и поехали к подъезду. У него объёмный животик.Завтра у него ёжика будет предъюбилейный день.Ёжик съёжился и уснул. Как уж получилось.