Что это за знак? незнаю

Окружающий мир
Что это за знак? незнаю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что срывать цветы запрещено и мусорить
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