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Что это за знак? незнаю
Окружающий мир
Что это за знак? незнаю
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Гость:
Я думаю что срывать цветы запрещено и мусорить
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