На шельфе водоросли растут до глубины 40 м почему? Заранее спасибо
География
На шельфе водоросли растут до глубины 40 м почему? Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что на шельфе большая глубина а корни должы рости в земле. Они не будут расти болтаясь в воде
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