1. доля - это .....из равных частей целого. 2.целое обозначаем числом ....... . помогите! Что вставить??

Математика
1. доля - это .....из равных частей целого. 2.целое обозначаем числом ....... . помогите! Что вставить??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Доля - это одна из равных частей целого.2. Целое обозначаем числом 1.

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