Закончить пословицы готовь лыжи летом,а ........................................ мал городок да дорог........................................................................... цыплят считают и зимой ............................

Гость: Гость:

Готовь лыжи(сани) летом,а телегу зимой.Шайбы считают по весне,а цыплят по осени.Мал золотник,да дорог.Посадка в чужие сани уже объявлена, в чужие сани не садись.А Васька слушает, да ест.