Закончить пословицы готовь лыжи летом,а ........................................ мал городок да дорог........................................................................... цыплят считают и зимой ............................
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Закончить пословицы готовь лыжи летом,а ........................................ мал городок да дорог........................................................................... цыплят считают и зимой ........................................................................... посадка в чужие сани уже объявлена......................................................................... а Васька продолжает есть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Готовь лыжи(сани) летом,а телегу зимой.Шайбы считают по весне,а цыплят по осени.Мал золотник,да дорог.Посадка в чужие сани уже объявлена, в чужие сани не садись.А Васька слушает, да ест.
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