Підкресліть у реченнях однорідні члени та узагальнювальні слова при них. Надпиші??ь над узагальнювальним словом та однорідними членами частину мови. Якими членами речення є узагальнювальні слова при однорідних членах? Обгрунтуй...

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Підкресліть у реченнях однорідні члени та узагальнювальні слова при них. Надпиші??ь над узагальнювальним словом та однорідними членами частину мови. Якими членами речення є узагальнювальні слова при однорідних членах? Обгрунтуйте вживання розділових знаків. 1. Тут бували наймудріші люди: міністри, посли, генерали, урядовці. судді... 2. Сезоном тиші називають період з кінця квітня до початку липня, коли дикі тварини висиджують потомство: пташенят, звіренят, плазунят... 3. Привіз батько дочкам обіцяні подарунки: дзеркальця, стрічки, пряники.

Автор: Гость