Підкресліть у реченнях однорідні члени та узагальнювальні слова при них. Надпиші??ь над узагальнювальним словом та однорідними членами частину мови. Якими членами речення є узагальнювальні слова при однорідних членах? Обгрунтуй...
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Підкресліть у реченнях однорідні члени та узагальнювальні слова при них. Надпиші??ь над узагальнювальним словом та однорідними членами частину мови. Якими членами речення є узагальнювальні слова при однорідних членах? Обгрунтуйте вживання розділових знаків. 1. Тут бували наймудріші люди: міністри, посли, генерали, урядовці. судді... 2. Сезоном тиші називають період з кінця квітня до початку липня, коли дикі тварини висиджують потомство: пташенят, звіренят, плазунят... 3. Привіз батько дочкам обіцяні подарунки: дзеркальця, стрічки, пряники.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Тут бували наймудріші люди : ⊂міністри, посли, генерали, урядовці. судді... ⊃. 2.Сезоном тиші називають період з кінця квітня до початку липня, коли дикі тварини висиджують потомство: ⊂пташенят, звіренят, плазунят... ⊃ 3. Привіз батько дочкам обіцяні подарунки: ⊂дзеркальця, стрічки, пряники.⊃ люди-іменник,підмет ,міністри, посли, генерали, урядовці. судді-іменники потомство-імен,додаток ,пташенят, звіренят, плазунят-імен. дзеркальця, стрічки, пряники-імен. , подарунки - імен.,ддодаток P.S. жирним виділено узагальнююче слово а ⊂ ⊃ однорідні
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