У дяди фёдора есть дом в деревне и квартира в городе в чем разница между этими жилищами вв чем преимузества и недостатки проживания в каждом из них сравни домашнее хозяйство городсково и сельского жителя

Обществознание

У дяди фёдора есть дом в деревне и квартира в городе в чем разница между этими жилищами вв чем преимузества и недостатки проживания в каждом из них сравни домашнее хозяйство городсково и сельского жителя

Автор: Гость