У дяди фёдора есть дом в деревне и квартира в городе в чем разница между этими жилищами вв чем преимузества и недостатки проживания в каждом из них сравни домашнее хозяйство городсково и сельского жителя
Обществознание
У дяди фёдора есть дом в деревне и квартира в городе в чем разница между этими жилищами вв чем преимузества и недостатки проживания в каждом из них сравни домашнее хозяйство городсково и сельского жителя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Преимущества дома в деревне : производство натуральных продуктов, хорошая экология, спокойная ,размеренная жизнь, минимальное движение машин. Недостатки: мало возможностей для саморазвития, мест для проведения досуга, качественного образования. Плюсы города: все то,что в минусе у деревни+ улучшенные жилищные условия. Минусы: загрязненный воздух, шум,суета.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Помогите пожалуйста!!! ДАЮ 20 баллов!!! 1.Найдите значение выражения: а)6-2 10/13 б)7 3/8 + 1 7/10 в)4 11/12+5 13/18 г)9 2/9- 6 5/6 2.Р...
Математика