Помогите пожалуйста!!! ДАЮ 20 баллов!!! 1.Найдите значение выражения: а)6-2 10/13 б)7 3/8 + 1 7/10 в)4 11/12+5 13/18 г)9 2/9- 6 5/6 2.Решите задачу: В один вагон планировали загрузить 5 7/16 т. угля, а в другой 3 5/12 т....
Математика
Помогите пожалуйста!!! ДАЮ 20 баллов!!! 1.Найдите значение выражения: а)6-2 10/13 б)7 3/8 + 1 7/10 в)4 11/12+5 13/18 г)9 2/9- 6 5/6 2.Решите задачу: В один вагон планировали загрузить 5 7/16 т. угля, а в другой 3 5/12 т. Однако всего загрузили на 1 1/6 т. угля меньше, чем предполагали. Сколько всего тонн угля загрузили в два вагона? Заранее огромнейшее спасибо!!!ДАю 20 БАЛЛОВ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1а. 6 - 2 10/13 = 6-2 - 10/13 = 4 - 10/13 = 3 3/13 б. 7 3/8 + 1 7/10 = 8 86/80 = 9 6/80 = 9 3/40 в. 4 11/12 + 5 13/18 = 9 (11/12 + 13/18) = 9 + 1 23/36 = 10 23/36 г. 9 2/9 - 6 5/6 = 2 7/18 2. 5 7/16 т+ 3 5/12 т- 11/6 т= 7 1/48 т
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