Помогите пожалуйста!!! ДАЮ 20 баллов!!! 1.Найдите значение выражения: а)6-2 10/13 б)7 3/8 + 1 7/10 в)4 11/12+5 13/18 г)9 2/9- 6 5/6 2.Решите задачу: В один вагон планировали загрузить 5 7/16 т. угля, а в другой 3 5/12 т....

Математика

Помогите пожалуйста!!! ДАЮ 20 баллов!!! 1.Найдите значение выражения: а)6-2 10/13 б)7 3/8 + 1 7/10 в)4 11/12+5 13/18 г)9 2/9- 6 5/6 2.Решите задачу: В один вагон планировали загрузить 5 7/16 т. угля, а в другой 3 5/12 т. Однако всего загрузили на 1 1/6 т. угля меньше, чем предполагали. Сколько всего тонн угля загрузили в два вагона? Заранее огромнейшее спасибо!!!ДАю 20 БАЛЛОВ!!!

Автор: Гость