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2a^2y-6ay^2+8yпомогите решит пожалуиста
Алгебра
2a^2y-6ay^2+8yпомогите решит пожалуиста
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Гость:
Можно толко упростить 4а^3у^3+8
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