Двадцать старых профессий

Гость: Гость:

Гончары -изготовитель глиняной посуды.извозчик-кучер повозки.кузнец-изготовитель металлических изделий.мельник- изготовитель муки на мельнице.палач- исполнитель смертной казни.молочник- поставщик молока в город.водонос- разносчик воды по домам.трубадур-поэт- музыкант .скоморох- исполнитель песен,игр,праздников