Двадцать старых профессий
Обществознание
Двадцать старых профессий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гончары -изготовитель глиняной посуды.извозчик-кучер повозки.кузнец-изготовитель металлических изделий.мельник- изготовитель муки на мельнице.палач- исполнитель смертной казни.молочник- поставщик молока в город.водонос- разносчик воды по домам.трубадур-поэт- музыкант .скоморох- исполнитель песен,игр,праздников
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Желтые листья падают с березы по небу плывет тяжелая туча в трубе гудит Осенний ветер из каждого предложения Выпишите словосочетания