Двадцать старых профессий

Обществознание
Двадцать старых профессий
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гончары -изготовитель глиняной посуды.извозчик-кучер повозки.кузнец-изготовитель металлических изделий.мельник- изготовитель муки на мельнице.палач- исполнитель смертной казни.молочник- поставщик молока в город.водонос- разносчик воды по домам.трубадур-поэт- музыкант .скоморох- исполнитель песен,игр,праздников
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