Желтые листья падают с березы по небу плывет тяжелая туча в трубе гудит Осенний ветер из каждого предложения Выпишите словосочетания

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Желтые листья падают с березы по небу плывет тяжелая туча в трубе гудит Осенний ветер из каждого предложения Выпишите словосочетания

Автор: Гость