Желтые листья падают с березы по небу плывет тяжелая туча в трубе гудит Осенний ветер из каждого предложения Выпишите словосочетания
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Желтые листья падают с березы по небу плывет тяжелая туча в трубе гудит Осенний ветер из каждого предложения Выпишите словосочетания
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Гость:
Желтые листья,тяжёлая туча,осенний ветер
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