Почему италия в начале 20 века ВКЛ. В борьбу за колонии?
История
Почему италия в начале 20 века ВКЛ. В борьбу за колонии?
Ответ(ы) на вопрос:
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Согласно Лондонскому договору, заключенному в строжайшей тайне в апреле 1915 г. Италия обязалась вступить в войну в мае 1915 г. на стороне Антанты в обмен за обещания территориальных приобретений, особенно на севере и северо-востоке страны за счет Австро-Венгрии. 23 мая Италия начала военные действия против своих бывших союзников, и в ней установился военно-полицейский режим.
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