Составить 15 предложений с дополнением ППж.....
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Составить 15 предложений с дополнением ППж.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красота спасет мир. Я не ждал никого из знакомых. Репин оставил после себя большое число картин и этюдов. Что написано пером, того не вырубишь топором. Вещи усиливают ощущение времени.
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