Помогите пожалуйста решить уравнение : log 1/4 (4х-1)lt;-2

Алгебра
Помогите пожалуйста решить уравнение : log 1/4 (4х-1)lt;-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решить неравенство:log 1/4 (4х-1)<-2  ⇔  log 1/4 (4х-1)<log 1/4 [(1/4)^-2 ]  (y=log 1/4 (t) - убывающая)  ⇔ 4x-1>0                          4x-1>0           x>1/4 (4х-1)>[(1/4)^-2 ]           4х-1>16         x>15/4   ⇔  x>15/4 ответ :  x>15/4
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