Помогите пожалуйста решить уравнение : log 1/4 (4х-1)lt;-2
Алгебра
Помогите пожалуйста решить уравнение : log 1/4 (4х-1)lt;-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решить неравенство:log 1/4 (4х-1)<-2 ⇔ log 1/4 (4х-1)<log 1/4 [(1/4)^-2 ] (y=log 1/4 (t) - убывающая) ⇔ 4x-1>0 4x-1>0 x>1/4 (4х-1)>[(1/4)^-2 ] 4х-1>16 x>15/4 ⇔ x>15/4 ответ : x>15/4
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