Помогите написать сочинение на тему : Могут ли дружить герои пьесы горького "На дн??" ?

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Пьеса «На дне» была написана М. Горьким в 1902 году. Горького всегда волновали вопросы о человеке, о любви, о сострадании. Все эти вопросы и составляют проблему гуманизма, которой пронизаны многие его произведения. Один из немногих писателей, он показал всю нищету жизни, ее «дно». В пьесе «На дне» он пишет о тех людях, которые не имеют смысла жизни. Они не живут, а существуют. Тема босяков очень близка Горькому, так как было время, когда и ему приходилось странствовать с котомкой за спиной. Горький пишет именно пьесу, а не роман, не поэму, так как хочет, чтобы смысл этого произведения поняли все, в том числе простые неграмотные люди. Своей пьесой он хотел обратить внимание людей на низкие слои общества. Пьеса «На дне» была написана для Московского Художественного театра. Цензура сначала запретила постановку этой пьесы, но потом, после переработки, все-таки разрешила. Она была уверена в полном провале пьесы. Но пьеса произвела на зрителей огромное впечатление, вызвала бурю оваций. На зрителя с такой силой подействовало то, что впервые на сцене показаны босяки, показаны с их грязью, нравственной нечистоплотностью. Эта пьеса глубоко реалистична. Уникальность драмы – в том, что сложнейшие философские проблемы обсуждаются в ней не мастерами философских диспутов, а «людьми улицы», необразованными или опустившимися, косноязычными или не находящими «нужных» слов. Разговор ведется на языке бытового общения, а порой – на языке мелочных склок, «кухонной» брани, пьяных стычек. вобщем я не знаю трудная тема