В записи 52*2* замените цифрами так, что бы полученное число делилось на 36. Укажите в??е возможные решения.

Математика
В записи 52*2* замените цифрами так, что бы полученное число делилось на 36. Укажите в??е возможные решения.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52020 : 36 =1445 52128 : 36 = 1448  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Привет) Помогите пожалуйста)
Ответить
Литература
Помогите написать сочинение на тему : Могут ли дружить герои пьесы горького "На дн??" ?
Ответить
Английский язык
Мой любимый персонаж. И сделайте всё на английском. Выберите любимого персонажа и?? книги, фильма или жизни. Напишите, какой он/она и почему он/она...
Ответить
Українська мова
Підкресліть у реченнях однорідні члени та узагальнювальні слова при них. Надпиші??ь над узагальнювальним словом та однорідними членами частину мови...
Ответить
Русский язык
Составить 15 предложений с дополнением ППж.....
Ответить