В записи 52*2* замените цифрами так, что бы полученное число делилось на 36. Укажите в??е возможные решения.
Математика
В записи 52*2* замените цифрами так, что бы полученное число делилось на 36. Укажите в??е возможные решения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52020 : 36 =1445 52128 : 36 = 1448
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