Помогите пж география вопрос человек когда строить дом какие предметы возползоваться
География
Помогите пж география вопрос человек когда строить дом какие предметы возползоваться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молоток кирпич бетон и т.д
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