Помогите пожалуйста, срочно нужно сдать!)

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Помогите пожалуйста, срочно нужно сдать!)
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Гость:
А что собствено нужно сделать?
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