К чему приводит йодо дефицит

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Йод является незаменимым и не синтезируемым в организме человека микроэлементом, необходимым для жизнедеятельности, а точнее – для осуществления нормального функционирования щитовидной железы и выработки синтезируемых ею гормонов. Человек получает йод извне, с жидкостями и продуктами питания, а также с некоторыми препаратами. 3-5% поступает с водой 3-5% поступает с воздухом 60% продукты животного происхождения 30% растительные продукты Оптимальное количество йода в организме является профилактикой патологий щитовидной железы. Организм здорового человека с удивительным постоянством удерживает постоянную концентрацию йода в крови, образуя называемое Йодное зеркало крови (10-5 – 10-6%). суточная потребность в йоде для взрослого составляет 150-300 мкг для беременных и кормящих женщин – 400 мкг для детей – 40-140 мкг в зависимости от возраста при йододефиците в организм должно поступать не менее 400 мкг йода. Недостаток микроэлемента йода или йододефицит в той или иной степени обнаруживается у каждого четвертого человека. Источник:http://zdravotvet.ru/chem-opasen-nedostatok-joda-v-organizme-simptomy-immunodeficita-produkty-soderz... Удаляя эту ссылку Вы нарушаете закон РФ "Об авторском праве".