Подчеркнуть имена существительные Наружный вид обманчив Трудовой хлеб сладок А воз и ныне там Друг дороже денег Счастье и труд рядом идут Нужда и голод выгонят на холод

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Подчеркнуть имена существительные Наружный вид обманчив Трудовой хлеб сладок А воз и ныне там Друг дороже денег Счастье и труд рядом идут Нужда и голод выгонят на холод

Автор: Гость