Сообщение о семейных традициях

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Е традиции – это то, что переходит в семье от одного поколения к другому; это то, что объединяет всех членов семьи, делая их жизнь радостной и интересной. Скачать: ￼ nashi_semeynye_tradicii.doc15.5 КБ Предварительный просмотр: Наши семейные традиции В каждой семье существуют свои традиции. Семейные традиции – это то, что переходит в семье от одного поколения к другому; это то, что объединяет всех членов семьи, делая их жизнь радостной и интересной. Вы спросите, зачем они нужны? Традиции сближают семью, делают ее настоящей крепостью, где каждый чувствует себя уверенно и защищенно. В нашей семье, а она у нас большая: мама, папа, сестра, брат, я, и, конечно же, многочисленные родственники – тоже есть свои семейные традиции. Например, по воскресеньям мы печем блины, садимся всей большой дружной семьей за круглый стол, пьём чай с мёдом и обсуждаем события прошедшей недели. Общение с близкими людьми – самые светлые минуты в моей жизни. Или, каждое лето мы с родителями отправляемся на море, открывая всё новые и новые места для отдыха, любуясь красотами родной страны. И это незабываемо!.. А как мы любим летними вечерами всей семьёй совершать прогулки на велосипедах. Отмечать праздники в кругу семьи – тоже наша традиция, о которой я и хочу рассказать. Не зря говорят: «Как встретишь Новый год, так его и проживёшь». Праздник Нового года – самый яркий праздник в нашей семье. Готовиться к празднику мы начинаем заранее. Мы, дети, пишем письма-пожелания Деду Морозу, а потом с мамой придумываем сценарий праздника, разучиваем стихи. Когда папа приносит домой пушистую ёлку, пахнущую хвоей, и ставит её у камина, мы дружно начинаем её украшать. И вот наступает вечер 31 декабря. Уже накрыт праздничный стол, все одеты нарядно и красиво. И вдруг на улице раздаётся звон колокольчиков. Мы, как завороженные, ждём чуда. И чудо происходит! В комнату входят Дед Мороз с большим мешком подарков и Снегурочка. Начинается настоящее веселье. Мы читаем стихи, с родителями водим хоровод, поём песни и играем, а Дедушка Мороз и Снегурочка вручают нам подарки. И пусть под маской Деда Мороза мы видим такие знакомые, родные глаза, всё равно мы верим маминому рассказу о том, что настоящий Дед Мороз поручил нашему дедушке раздать нам подарки, потому что он сам не успевает прийти ко всем детям. Наш веселый праздник продолжается весь вечер, а потом мы целый год с нетерпением опять ждём наступления Нового года… А ещё есть самая дорогая для меня традиция. Наступает вечер, все дела сделаны. Я подхожу к своей кровати, ложусь и, глядя на огонек ночника, жду маму. Вот она садится на краешек кровати, берет в свою руку мою, нежно гладит меня, потом целует, и я слышу самые дорогие слова: «Спокойной ночи, мой любимый сынуля!» И сны мои текут спокойно… Может быть, кому-то эти традиции покажутся не такими уж яркими, но зато они наши, собственные, и дороже их для нас нет ничего на свете. Благодаря традициям, существующим в нашей семье, мы учимся любить, уважать, доверять, ценить минуты общения с родными людьми, помогать друг другу. А это - самое главное в жизни.