На основе строения сделайте вывод о наличии пластид и их окраске

Биология
На основе строения сделайте вывод о наличии пластид и их окраске
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выделяют три группы пластид:1. Лейкопласты. Имеют округлую форму, не окрашены и содержат питательные вещества (крахмал); 2. Хромопласты. Содержат молекулы красящих веществ и присутствуют в клетках окрашенных органов растений (плодах вишни, абрикоса, помидоров); 3. Хлоропласты. Это пластиды зеленых частей растения (листьев, стеблей). По строению они во многом схожи с митохондриями животных клеток. Наружная мембрана гладкая, внутренняя имеет выросты — ламелосомы, которые заканчива­ются утолщениями — тилакоидами, содержащие хлорофилл. В строме (жидкой части хлоропласта) содержатся кольцевая молекула ДНК, рибосомы, запасные питательные вещества (зерна крахмала, капли жира)

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