Звуко буквенный анализ слово деревья

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Звуко буквенный анализ слово деревья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревья(д е р е в' й а)-3 слога Д(д) согл.,тв.,зв.,парный Е(е) гл.,безуд. Р(р) согл.,тв.,зв.,непарный Е(е) гл.,ударн. В(в) согл.,тв.,зв.,парный Я(й) согл.,мягк.,зв.,непарный (а) гл.,безуд. 7 букв,7 звуков.
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