Нужно решить задачу 1) Банка объём которой 360см³ заполнена водой на 7/9 своего объё??а. Найдите объём воды в банке. 2) Петя прочитал 268 страниц книги, что составило 4/5 всей книги. Сколько страниц в книге.
Математика
Нужно решить задачу 1) Банка объём которой 360см³ заполнена водой на 7/9 своего объё??а. Найдите объём воды в банке. 2) Петя прочитал 268 страниц книги, что составило 4/5 всей книги. Сколько страниц в книге.
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