Нужно решить задачу 1) Банка объём которой 360см³ заполнена водой на 7/9 своего объё??а. Найдите объём воды в банке. 2) Петя прочитал 268 страниц книги, что составило 4/5 всей книги. Сколько страниц в книге.

Математика

Нужно решить задачу 1) Банка объём которой 360см³ заполнена водой на 7/9 своего объё??а. Найдите объём воды в банке. 2) Петя прочитал 268 страниц книги, что составило 4/5 всей книги. Сколько страниц в книге.

Автор: Гость