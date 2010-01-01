Информация про зиму и лета в Антарктиде ПОМОГИТЕ!!!! плииз мне нужно срочнооо!!!!!!!!!!!!

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Антарктида отличается крайне суровым холодным климатом. В Восточной Антарктиде на советской антарктической станции Восток 21 июля 1983 года зарегистрирована самая низкая температура воздуха на Земле за всю историю метеорологических измерений: 89,2 градуса ниже нуля. Район считается полюсом холода Земли[14][15]. 9 декабря 2013 года на конференции Американского геофизического союза группа американских исследователей сообщила о том, что 10 августа 2010 года температура воздуха в одной из точек Антарктиды опускалась до −93,2 °С (-135,8 F). Данная информация была выявлена в результате анализа спутниковых данных НАСА[16][17]. Однако, по мнению одного из авторов сообщения Т. Скамбоса (англ. Ted Scambos) полученное значение не будет зарегистрировано в качестве рекордного, поскольку было определено в результате спутниковых измерений, а не с помощью термометра[18]. Средние температуры зимних месяцев (июнь, июль, август) от −60 до −75 °С, летних (декабрь, январь, февраль) от −30 до −50 °С; на побережье зимой от −8 до −35 °С, летом 0—5 °С.