Прочитайте и скажите,какой это текст: описание или повествование. Учёные на раск??пках нашли коньки наших предков.Много веков назад на этих коньках скользили люди по льду рек и озёр.Передвигались на них,как на лыжах.Приходилос...

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Прочитайте и скажите,какой это текст: описание или повествование. Учёные на раск??пках нашли коньки наших предков.Много веков назад на этих коньках скользили люди по льду рек и озёр.Передвигались на них,как на лыжах.Приходилось отталкиваться длинными палками с острыми наконечниками. Запишите ту часть ,в которой говорится о том как в далёких времена передвигались на коньках.

Автор: Гость