Прочитайте и скажите,какой это текст: описание или повествование. Учёные на раск??пках нашли коньки наших предков.Много веков назад на этих коньках скользили люди по льду рек и озёр.Передвигались на них,как на лыжах.Приходилос...
Русский язык
Прочитайте и скажите,какой это текст: описание или повествование. Учёные на раск??пках нашли коньки наших предков.Много веков назад на этих коньках скользили люди по льду рек и озёр.Передвигались на них,как на лыжах.Приходилось отталкиваться длинными палками с острыми наконечниками. Запишите ту часть ,в которой говорится о том как в далёких времена передвигались на коньках.
Ответ(ы):
Гость:
1) повествование. 2) Передвигались на них,как на лыжах.Приходилось отталкиваться длинными палками с острыми наконечниками.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Прочитай рассказ и скажи какого цвета кот Джима: 1)Bill has got a cat. His cat is slim. It is not big. His cat can swim and skip. 2) Jim has ...
Физика
Какое давление оказывает на дорогу автомобиль массой 800 кг,если в нем находятся 4 человека общей массой 320 кг? Сцепление с дорогой каждого колеса...
Математика
Помогите решить для ремонта квартиры было куплено 2 ящика по сотни в каждом и ещё 75плиток сколько всего потребовалась для ремонта квартиры