Число из трех цифр отняли от числа которое складывается из тех же цифр расположен??ых в обратном порядке результат слаживается из тех же самых трех цифр расположенных опять по другому найди и запиши эти цифры

Информатика
Число из трех цифр отняли от числа которое складывается из тех же цифр расположен??ых в обратном порядке результат слаживается из тех же самых трех цифр расположенных опять по другому найди и запиши эти цифры
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954-459 равно 495. ответ 495
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