Помогите срочно мне плизззз,прошу! Вспомните и напишите примеры, в каких произве??ениях литературы вам встречалось олицетворение глагола? Прошу,плиззз помогите срочно!

Русский язык

Помогите срочно мне плизззз,прошу! Вспомните и напишите примеры, в каких произве??ениях литературы вам встречалось олицетворение глагола? Прошу,плиззз помогите срочно!

Автор: Гость