Помогите срочно мне плизззз,прошу! Вспомните и напишите примеры, в каких произве??ениях литературы вам встречалось олицетворение глагола? Прошу,плиззз помогите срочно!
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Помогите срочно мне плизззз,прошу! Вспомните и напишите примеры, в каких произве??ениях литературы вам встречалось олицетворение глагола? Прошу,плиззз помогите срочно!
Ответ(ы):
Гость:
Агата Кристи "Десять негритят", В. Шукшин "Любавины", "Материнское сердце", Н. Гоголь "Мёртвые души".
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