Катер за 4 ч прошел 104 км. за сколько времени он пройдет 174 км, если увеличить скорос??ь на 3 км/ч

Математика

Катер за 4 ч прошел 104 км. за сколько времени он пройдет 174 км, если увеличить скорос??ь на 3 км/ч

Автор: Гость