Катер за 4 ч прошел 104 км. за сколько времени он пройдет 174 км, если увеличить скорос??ь на 3 км/ч
Математика
Катер за 4 ч прошел 104 км. за сколько времени он пройдет 174 км, если увеличить скорос??ь на 3 км/ч
Ответ(ы):
Гость:
104:4=26 км/ч-изначальная скорость 26+3=29 км/ч-новая скорость 174:29=6 (час) Ответ: за 6 часов
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