Хватит ли 5 т гороха чтобы засеять им поле имеющее форму прямоугольника со сторонами 500м и 400м если на 1 га земли надо высеять 260 кг гороха?

Математика

Хватит ли 5 т гороха чтобы засеять им поле имеющее форму прямоугольника со сторонами 500м и 400м если на 1 га земли надо высеять 260 кг гороха?

Автор: Гость