Хватит ли 5 т гороха чтобы засеять им поле имеющее форму прямоугольника со сторонами 500м и 400м если на 1 га земли надо высеять 260 кг гороха?
Математика
Хватит ли 5 т гороха чтобы засеять им поле имеющее форму прямоугольника со сторонами 500м и 400м если на 1 га земли надо высеять 260 кг гороха?
Ответ(ы):
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