СРОЧНО !! 20 БАЛЛОВ! ( x+ 9)^2 ( x^2 - 3x-4) lt;0
Алгебра
СРОЧНО !! 20 БАЛЛОВ! ( x+ 9)^2 ( x^2 - 3x-4) lt;0
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