Состав числа 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
Математика
Состав числа 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
Ответ(ы):
Гость:
21=2 дес 1ед и так далее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить для ремонта квартиры было куплено 2 ящика по сотни в каждом и ещё 75плиток сколько всего потребовалась для ремонта квартиры
Информатика
Число из трех цифр отняли от числа которое складывается из тех же цифр расположен??ых в обратном порядке результат слаживается из тех же самых трех...
Математика
Катер за 4 ч прошел 104 км. за сколько времени он пройдет 174 км, если увеличить скорос??ь на 3 км/ч