Какое давление оказывает на дорогу автомобиль массой 800 кг,если в нем находятся 4 человека общей массой 320 кг? Сцепление с дорогой каждого колеса шириной 25 см составляет 12 см?

Физика

Какое давление оказывает на дорогу автомобиль массой 800 кг,если в нем находятся 4 человека общей массой 320 кг? Сцепление с дорогой каждого колеса шириной 25 см составляет 12 см?

Автор: Гость