Какое давление оказывает на дорогу автомобиль массой 800 кг,если в нем находятся 4 человека общей массой 320 кг? Сцепление с дорогой каждого колеса шириной 25 см составляет 12 см?
Физика
Какое давление оказывает на дорогу автомобиль массой 800 кг,если в нем находятся 4 человека общей массой 320 кг? Сцепление с дорогой каждого колеса шириной 25 см составляет 12 см?
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