Решить уравнение 3+х/8=х/5
Математика
Решить уравнение 3+х/8=х/5
Ответ(ы):
Гость:
Х/5-х/8=3 (8х-5х)/40=3 3х=40*3 х=40
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