Морфологический разбор слова взрывающийся
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Морфологический разбор слова взрывающийся
Ответ(ы):
Гость:
Взрыв-корень. а-суффикс. ющ,ий-окончания. ся-суффикс.
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