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как записать 147 кг в виде суммы
Математика
как записать 147 кг в виде суммы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
100кг+40кг+7кг=147кг
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