Нужно сделать таблицу по параграфу "Северная война". 7 класс. История. Вот как нужно записать:В первый столбик записать "Периоды войны и даты", а во второй "События, сражения, результат".

Гость: Гость:

Богатство Слава Захват новых земель Я думаю в те время на эти открытие было глубоко наплевать люди в то время не задумывались что эти открытия будут что-то значить. Люди искали богатства что бы содержать государство и поддерживать военную мощь(испания,португалия)