Нужно сделать таблицу по параграфу "Северная война". 7 класс. История. Вот как нужно записать:В первый столбик записать "Периоды войны и даты", а во второй "События, сражения, результат".

История
Нужно сделать таблицу по параграфу "Северная война". 7 класс. История. Вот как нужно записать:В первый столбик записать "Периоды войны и даты", а во второй "События, сражения, результат".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богатство Слава Захват новых земель  Я думаю в те время на эти открытие было глубоко наплевать  люди в то время не задумывались что эти открытия будут что-то значить. Люди искали богатства что бы содержать государство и поддерживать военную мощь(испания,португалия)
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