В параллелограмме ABCK,сторона AK=24см.AB=BK.BT -высота DABK.Определите средню линию трапец??и TBCK

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А я изначально через синусы мудрил, а оно вот оно как.... Чертёж внизу во вложении кинул. ТК=АК-АТ В треугольнике АВК- равнобедр. ВТ- высота, биссектриса, значит ВТ-медиана, поэтому АТ=ТК, но АК=ВС=> ТК=24/2=12 МN-ср. линия ТВСК МN=ВС+ТК/2 MN=24+12/2=36/2=18 Ответ: 18