Синоніми до слова гординя (те що у вас вже пише то цього дуже мало ,а треба 10)

Українська мова
Синоніми до слова гординя (те що у вас вже пише то цього дуже мало ,а треба 10)
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Гость:
ЗАРОЗУМІ́ЛІСТЬ (надмірно висока думка про себе - і в зв’язку з цим зневажливе ставлення до інших),  ГО́РДОЩІмн.,  ГОРДОВИ́ТІСТЬ,  ГО́РДІСТЬ,БУНДЮ́ЧНІСТЬпідсил.,  ПИХА́підсил.,  ПИХА́ТІСТЬпідсил.,  ЧВА́НСТВОпідсил.,ЧВАНЛИ́ВІСТЬпідсил.,  ГОРДИ́НЯрозм.,  ГО́НОРрозм.,  ГОНОРОВИ́ТІСТЬрозм.,ЧВАНЬКУВА́ТІСТЬ[ЧВАНЬКОВИ́ТІСТЬ]підсил. розм.,  ЧВАНЬпідсил. розм.,ФАНАБЕ́РІЯпідсил. розм.,  ФАНАБЕ́РСТВОпідсил. розм.,  ГОНО́РСТВОзаст.,ВИСОКОДУ́МСТВОрідко,  МАРНОЛЮ́БСТВОрідко,  МАРНОСЛА́ВСТВОрідко,ПИ́НДАпідсил. рідко,  ПРИ́НДАпідсил. рідко,  СПЕСИ́ВІСТЬпідсил.  рідко,  БУТА́діал.,ГОРДО́ТАдіал.,  ФУДУ́ЛІЯдіал.,  ФУДУ́ЛЬНІСТЬдіал.;  ЗАЗНА́ЙСТВО (поведінка, вдача зазнайкуватої людини);  ЗВЕ́РХНІСТЬ,  ПОГО́РДА 
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