Пж помогите x:7=10025, x:8=3008,x×=12501, x×=14790,x+252344=400009,552080-x=358908пж пж пж

Математика
Пж помогите x:7=10025, x:8=3008,x×=12501, x×=14790,x+252344=400009,552080-x=358908пж пж пж
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70175:7=10025 24064:8=3008
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