Схема написания утвердительного предложения на английском
Английский язык
Схема написания утвердительного предложения на английском
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожлежащее; сказуемое; дополнение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
4 бригады собрали 1680 кг лука.1 бригада собрала 3/4 всего лука 2 бригада 30% оставшевся ??ука 3 бригада 1 1/3 раза больше чем вторая. Сколько кг л...
Химия
Определите по периодической таблице Д.И.Менделеева заряд ядра и число электронов в атомах следующих элементов а)кислорода О, б)гелия He, в)алюминия...
Другие предметы
Русский язык