Определите по периодической таблице Д.И.Менделеева заряд ядра и число электронов в атомах следующих элементов а)кислорода О, б)гелия He, в)алюминия Al, г) хлора Cl

Химия
Определите по периодической таблице Д.И.Менделеева заряд ядра и число электронов в атомах следующих элементов а)кислорода О, б)гелия He, в)алюминия Al, г) хлора Cl
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Ответ(ы) на вопрос:
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А) +8, число электронов -8 б)+2, число электронов 2 в) +13, число электронов 13 г) +17, число электронов 17
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