Определите по периодической таблице Д.И.Менделеева заряд ядра и число электронов в атомах следующих элементов а)кислорода О, б)гелия He, в)алюминия Al, г) хлора Cl

Химия

Определите по периодической таблице Д.И.Менделеева заряд ядра и число электронов в атомах следующих элементов а)кислорода О, б)гелия He, в)алюминия Al, г) хлора Cl

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