Телефон-искусство общения

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Как бы в жизни не было бы вам трудно, знайте, на душе всегда станет немного легче, если вы с кем-нибудь поговорите, не обязательно о вашей проблеме, просто скажите кому-нибудь несколько слов.Искусство общения – это навык, и не простой, это то, чему стоит учиться каждому, независимо от того, какой уровень у него есть сейчас. Это то, что мы должны ежедневно преумножать и корректировать, и не имеет значения кто мы и кем себя представляем.Если мы хотим, чтобы нас воспринимали должным образом, относились к нас справедливо и уважительно, мы, в первую очередь, должны научиться уважать сами себя. Приятно ведь разговаривать с человеком, который ясно мыслит и четко излагает требования. Приятно ведь оказаться в компании, где люди красиво говорят и мастерски управляют своими эмоциями, умеют слушать собеседника и подстроиться к нему.