Помогите пожалуйста Составить 15 предложений с причастным оборотом на тему : на уроке
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Помогите пожалуйста Составить 15 предложений с причастным оборотом на тему : на уроке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эй Артём помоги с задачей очень надо! Нет это не хорошо! Ну пожалуйста!! Ну ладно давай только быстро. Ага сейчас! Быстрее!!! Всё! Ура наконец-то!
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