4 бригады собрали 1680 кг лука.1 бригада собрала 3/4 всего лука 2 бригада 30% оставшевся ??ука 3 бригада 1 1/3 раза больше чем вторая. Сколько кг лука собрала 4 бригада?
Математика
4 бригады собрали 1680 кг лука.1 бригада собрала 3/4 всего лука 2 бригада 30% оставшевся ??ука 3 бригада 1 1/3 раза больше чем вторая. Сколько кг лука собрала 4 бригада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1680*3/4= 1260 Остаётся 420 420 - 126(30%)=294 А дальше не получается
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