4 бригады собрали 1680 кг лука.1 бригада собрала 3/4 всего лука 2 бригада 30% оставшевся ??ука 3 бригада 1 1/3 раза больше чем вторая. Сколько кг лука собрала 4 бригада?

Математика

4 бригады собрали 1680 кг лука.1 бригада собрала 3/4 всего лука 2 бригада 30% оставшевся ??ука 3 бригада 1 1/3 раза больше чем вторая. Сколько кг лука собрала 4 бригада?

Автор: Гость