Существует ли натуральное число,которое при делении на 6 даёт остаток 2 ,а при деле??ии на 4 - остаток 3
Математика
Существует ли натуральное число,которое при делении на 6 даёт остаток 2 ,а при деле??ии на 4 - остаток 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть а - искомое натуральное число если а делится на 6 с остатком 2 то а можно представить как а=6b+2 при делении на 4 -ост 3 значит a=4c+3 3a-2a=18b+6-8c-6 a=18b-8c 6b+2=4c+3 c=(6b-1)/4 при этом по определению a; b; c - целые перебором вариантов для b (изучай произведение последней цифры b на 6) убеждаемся, что нет такого целого числа b, что 6b-1 нацело делится на 4 -таким образом получаем, что с -нецелое, что противоречит определению - а поскольку а выражается через с то не существует такого а чтобы уд усл.
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